КНДР провела испытания ракеты с гиперзвуковой боеголовкой ЦТАК: КНДР успешно испытала ракету «Хвасонпхо-16Б» с гиперзвуковой боеголовкой

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР испытала новую ракету средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б», оснащенную боеголовкой гиперзвукового планирующего полета, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи. На запуске присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, уточнили журналисты.

Была поставлена задача подтвердить характеристики «Хвасонпхо-16Б», включая ее траекторию планирующего и скачущего полета. Для этой цели ракете ограничили скорость, высоту и дальность запуска. В итоге она преодолела тысячу километров при максимальной высоте полета в 101,1 километр, которая была изменена до 72,3 километра.

Ранее Северная Корея осуществила три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Согласно обнародованным данным, все они упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии. Промежуток между первым, вторым и третьим пусками составил приблизительно 40 минут, уточнили журналисты. Продолжительность полета ракет была равна примерно семи минутам.

До этого республика три раза за неделю провела пуски крылатых ракет в сторону Желтого моря. Точное число испытанных при последних запусках боеприпасов было неизвестно. Представители JCS передавали, что военные тесно координируют свои действия с США, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций.