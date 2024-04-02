В ФРГ раскрыли, сколько танков Leopard передали Украине МО ФРГ: Киеву передали 55 танков Leopard 1A5 и 18 Leopard 2A6

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Украине было передано 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6, заявила парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер. По ее словам, федеральное правительство Украины гарантировало, что расходы на ремонт этих основных боевых танков будут покрыты, передает Lenta.ru.

Основные боевые танки Leopard 1A5 переданы в распоряжение Украины: 55 штук. Основные боевые танки Leopard 2A6 переданы в распоряжение Украины: 18 штук. Федеральное правительство Украины гарантировало, что расходы на ремонт этих основных боевых танков будут покрыты, — отметила она.

Ранее военный аналитик Борис Рожин сообщил, что российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать, они «идут фоном». В своем Telegram-канале он опубликовал подорванный на мине Leopard 2A5 шведской модификации. Бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении, уточнил он.

При этом такая тенденция не касается других переданных Украине бронемашин, заметил он. По его словам, некоторый интерес у бойцов в зоне СВО сохраняется к танкам M1 Abrams и британским Challenger 2, которые не так часто встречаются на полях сражений.