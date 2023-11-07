Военэксперт объяснил, почему Т-90 «Прорыв» стал лучшим танком России и мира Военэксперт Дандыкин: танк Т-90 «Прорыв» является лучшим танком России и мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский танк Т-90АМ «Прорыв» — лучший танк РФ и мира, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, машина относится к поколению 3+ и превосходит конкурентов благодаря круговому обзору, новейшей электронике и системам защиты.

По ряду компонентов Т-90 «Прорыв» — лучший танк России и мира. У него круговой обзор, он видит все, новейшая электроника и системы защиты танка, не только от кумулятивных снарядов, есть и активная броня. Это глубоко модернизированный Т-90, практически новый танк. Очень живучий, что показала СВО. На данный момент на поле боя, где есть немецкие Leopard, французские колесные AMX, британские Challenger, — это лучший танк, — подчеркнул Дандыкин.

Он не исключил, что в «Прорыве» применены решения от Т-14 проекта «Армата», среди которых увеличенная прицельная дальность. Дандыкин считает, что «Прорыв», несмотря на увеличившуюся массу до 48 тонн, намного легче «немцев, британцев и американцев».

В «Прорыве» есть решения из платформы «Армата» — увеличенная прицельная дальность и многое другое. Конечно, «Прорыв» тяжелый, но тонн на 20 легче немцев, британцев и американцев — примерно 48 тонн против 55 тонн, 66 тонн и т. д. Ждем в зоне СВО Abrams, но США пока не пускают их на Украину. Все проверяется боем, — подытожил Дандыкин.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, заявило, что российские специалисты разработали новые крылатые ракеты большой дальности, которые планируется устанавливать на истребители Су-57. По словам собеседника агентства, они отличаются меньшими размерами по сравнению с аналогами. Этого удалось добиться благодаря изменению конструкции складного крыла и внутренней компоновки ракеты, отметил источник.