Светлана Лобода болтается как «цветок в проруби»: как же так вышло?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Светлана Лобода, пожалуй, как никто другой из шоу-бизнеса, понаделала глупостей. Но, что самое примечательное, она умудрилась не угодить сразу всем. Вначале за критику СВО оказалась отлученной на 50 лет от России, где состоялась как популярная певица. Но и у себя на родине она изгой, так как считается «слишком русской».

Ситуация глупейшая. Светлана Лобода снова вынуждена объясняться, почему поет на русском. Слава богу, она оправдывается не перед исполнением песни на сцене, а в интервью: «Большая часть Украины говорит на русском языке. Русский язык не принадлежит русской власти», — настаивает она. Кроме того, даже на Украине большинство населения говорит на языке Пушкина и Достоевского, напомнила Лобода. Отличное напоминание, если учесть, что на Украине в последнее время снесено до 40 памятников поэту, а также бюстов и мемориальных досок.

Ты уж либо не пой, либо не оправдывайся. Для Украины ее объяснения — пустая трата времени, там русофобия возведена в ранг национальной идеологии. А в России ее оправдания вызывают, скорее, раздражение. Поскольку надо за честь почитать изъясняться на «великом, могучем». Вот и болтается Лобода как цветок в проруби. Точнее, как сорняк, ведь «лобода» по-русски не что иное, как лебеда.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Светлана Лобода

Не нужен им украинский язык

Сама певица утверждает, что пыталась петь на украинском языке, однако русскоговорящей аудитории это, говоря просто, «не заходит». Не знаю, как новоделы, но украинская классическая песня, думаю, и сейчас может украсить любой концерт певицы. Например, «Червона рута» или «Hiч яка мiсячна». Но что правда, то правда, программу на одних украинских песнях не построишь. Тем более, если публика к этому не готова. И пока Светлана Лобода пытается усидеть на двух стульях (это ей вменяли тысячу раз), ее судьбу сегодня решает фактор прибыли.

Сама певица настолько переполнена обидами, что уже неясно, на какую страну больше. То пеняет Украине, что не оценили ее разрыва с Россией (минувшим летом она вынуждена была отменить свое участие в благотворительном концерте по случаю Дня независимости Украины). То жалуется на Россию и тут же начинает петь песни на русском.

Светлана Лобода даже не отдает себе отчета в том, что для наиболее русофобски настроенной части украинцев исполнение певицей песен на русском языке и есть самая настоящая «русская пропаганда».

«Башли» решают все

Когда-то у ресторанных музыкантов была в ходу такая циничная пословица: «Чем пошлее, тем башлее» (где «башли» — это жаргонное обозначение денег). Если перевести на литературный язык: «Чем меньше принципов, тем выше прибыль». Так что никакой «позицией Лободы» здесь и не пахнет. Есть один лишь интерес.

В общем, женщину даже немного жаль. Она оказалась в сложной «вилке». Приходится выбирать между, мягко говоря, специфическим украинским патриотизмом и деньгами. Жаль, что певица не пожелала послушать совета людей умных и авторитетных. А лучше всего было бы обратиться к опыту своих соотечественников и коллег по шоу-бизнесу — Ани Лорак, Таисии Повалий и других. Жилось бы спокойнее и «сытнее».

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