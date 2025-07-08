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08 июля 2025 в 17:21

«Началась шумиха»: геральдист развеял мифы о «российском» наряде Бейонсе

Геральдист Цветков усомнился во внезапно проснувшейся любви Бейонсе к России

Бейонсе Бейонсе Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Костюм популярной исполнительницы Бейонсе в цветах, напоминающих российский флаг, скорее всего, является отсылкой к американской символике, а не проявлением любви к РФ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru геральдист Александр Цветков. По его словам, в США часто используют комбинации белого, синего и красного цветов в декоративных целях, что не имеет никакого отношения к России. Он напомнил, что подобные ситуации уже возникали раньше, например, когда глава Белого дома Дональд Трамп поздравлял американскую армию.

Я не думаю, что у Бейонсе вдруг проснулась любовь к РФ. Это как история, когда Трамп поздравлял американскую армию. Там тоже были полосочки белого, синего и красного цвета, которые совершенно очевидно носят декоративный характер. Это украшение тех же цветов американского флага. И вот тут началась шумиха: «О, российский флаг нарисовали!» На пустом месте развивают какие-то инсинуации. Скорее всего, это какая-то отсылка к американскому флагу, а может быть, просто произвольно. Кто запретит человеку использовать одежду белого, синего и красного цвета, — высказался Цветков.

Ранее Бейонсе появилась на сцене в ходе выступления в Вашингтоне в платье цветов российского флага. Костюм в бело-сине-красной расцветке был разработан ливанским дизайнером Эли Сааб специально для этого шоу. Пользователей из России восхитил образ певицы.

Бейонсе
певицы
Дональд Трамп
триколор
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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