«Началась шумиха»: геральдист развеял мифы о «российском» наряде Бейонсе

Костюм популярной исполнительницы Бейонсе в цветах, напоминающих российский флаг, скорее всего, является отсылкой к американской символике, а не проявлением любви к РФ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru геральдист Александр Цветков. По его словам, в США часто используют комбинации белого, синего и красного цветов в декоративных целях, что не имеет никакого отношения к России. Он напомнил, что подобные ситуации уже возникали раньше, например, когда глава Белого дома Дональд Трамп поздравлял американскую армию.

Я не думаю, что у Бейонсе вдруг проснулась любовь к РФ. Это как история, когда Трамп поздравлял американскую армию. Там тоже были полосочки белого, синего и красного цвета, которые совершенно очевидно носят декоративный характер. Это украшение тех же цветов американского флага. И вот тут началась шумиха: «О, российский флаг нарисовали!» На пустом месте развивают какие-то инсинуации. Скорее всего, это какая-то отсылка к американскому флагу, а может быть, просто произвольно. Кто запретит человеку использовать одежду белого, синего и красного цвета, — высказался Цветков.

Ранее Бейонсе появилась на сцене в ходе выступления в Вашингтоне в платье цветов российского флага. Костюм в бело-сине-красной расцветке был разработан ливанским дизайнером Эли Сааб специально для этого шоу. Пользователей из России восхитил образ певицы.