Слуцкий ответил на заявление Рютте о поставках оружия Украине Слуцкий: лидеры ЕС и НАТО выглядят жалко в попытках обогнать Россию и США

Лидеры НАТО и Евросоюза выглядят жалко в попытках обогнать российско-американский «локомотив», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте якобы пообещал продолжать военные поставки «неонацистскому режиму на Украине» вне зависимости от исхода встречи президентов России и США на Аляске.

Лидеры НАТО и ЕС, отброшенные собственной русофобией на обочину мировой политики, выглядят жалко в попытках обогнать российско-американский «локомотив», — написал он.

Ранее Рютте заявил, что поставки американских вооружений Украине за счет европейских стран продолжатся независимо от исхода предстоящего саммита США и России 15 августа на Аляске. По его словам, помощь Киеву сохранится в любом случае.

Также Рютте заявил, что при урегулировании украинского конфликта необходимо учитывать текущее положение на местах, где Россия фактически контролирует часть территорий. Он предложил отразить этот статус-кво в мирном соглашении без юридического закрепления. Рютте также подчеркнул необходимость обсуждения гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.