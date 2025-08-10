Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 23:41

Слуцкий ответил на заявление Рютте о поставках оружия Украине

Слуцкий: лидеры ЕС и НАТО выглядят жалко в попытках обогнать Россию и США

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лидеры НАТО и Евросоюза выглядят жалко в попытках обогнать российско-американский «локомотив», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте якобы пообещал продолжать военные поставки «неонацистскому режиму на Украине» вне зависимости от исхода встречи президентов России и США на Аляске.

Лидеры НАТО и ЕС, отброшенные собственной русофобией на обочину мировой политики, выглядят жалко в попытках обогнать российско-американский «локомотив», — написал он.

Ранее Рютте заявил, что поставки американских вооружений Украине за счет европейских стран продолжатся независимо от исхода предстоящего саммита США и России 15 августа на Аляске. По его словам, помощь Киеву сохранится в любом случае.

Также Рютте заявил, что при урегулировании украинского конфликта необходимо учитывать текущее положение на местах, где Россия фактически контролирует часть территорий. Он предложил отразить этот статус-кво в мирном соглашении без юридического закрепления. Рютте также подчеркнул необходимость обсуждения гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

Леонид Слуцкий
Марк Рютте
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Брянской области
Слуцкий ответил на заявление Рютте о поставках оружия Украине
Почти 30 дронов обрушились на Россию за последние три часа
«Хотя бы по телефону»: в ФРГ призвали Мерца наладить общение с Путиным
В Колумбии задержали предполагаемого босса мафии
Атака БПЛА на предприятие в Туле привела к смерти мирных жителей
Афтершоки пронеслись по Турции после землетрясения
Командный пункт батальона ВСУ уничтожили под Юнаковкой
В Южной Осетии двое детей пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто
«Легко попасться на уловку»: раскрыт обман ВСУ с набором штурмовиков в тылу
В США рассказали, какое преимущество получит Путин при встрече с Трампом
Беспилотник ВСУ настиг движущийся автомобиль на дороге под Белгородом
«Внимание сместилось»: Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Рябков рассказал о создании Россией ракет малой и средней дальности
ВСУ попытались атаковать Москву
Кадыров рассказал о главных правилах успеха любого человека
Украинские войска обстреляли храм иконы Божией Матери «Знамение»
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР
На Западе раскрыли, как Путин получит преимущество в переговорах
Окровавленный рыбак улыбнулся в камеру после нападения акулы
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.