Министр обороны России Сергей Шойгу предположил, что в дальнейшем Национальный центр управления обороной (НЦУО) сможет работать без человека.
Сложно, конечно, прогнозировать такие вещи. <...> Это такие безлюдные системы управления, то есть без вмешательства человека вообще, — сказал Шойгу в эфире телеканала «Звезда».
По его словам, об этом можно только мечтать, но необходимо стремиться к этому.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники и роботы повышают возможности работы военных подразделений в несколько раз.
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