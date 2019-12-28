https://static.news.ru/photo/85b5a370-2a22-11ea-9693-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу предположил, что в дальнейшем Национальный центр управления обороной (НЦУО) сможет работать без человека.

Сложно, конечно, прогнозировать такие вещи. <...> Это такие безлюдные системы управления, то есть без вмешательства человека вообще, — сказал Шойгу в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, об этом можно только мечтать, но необходимо стремиться к этому.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники и роботы повышают возможности работы военных подразделений в несколько раз.