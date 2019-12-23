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Федеральная кадастровая палата совместно с Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого запустят работу Корпоративного университета в области землеустройства и учетно-регистрационной сферы. Об этом NEWS.ru сообщили в ведомстве. Программы обучения и переподготовки будут доступны работникам многофункциональных центров, кадастровым инженерам и специалистам в сфере проведения комплексных кадастровых работ, а также главным архитекторам районов.

Главной особенностью Корпоративного университета Федеральной кадастровой палаты на территории Новгородской области станет организация курсов для широкого круга специалистов, оказывающих услуги в учетно-регистрационной сфере недвижимости. Как отметил заместитель директора Федеральной кадастровой...