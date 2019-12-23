Президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники и роботы повышают возможности работы военных подразделений в несколько раз.
Об этом он рассказал в ходе заседания расширенной коллегии Министерства обороны.
В ходе боевой учебы активно осваиваются и внедряются роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, что в разы повышает возможности частей и подразделений, — цитирует Путина ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, боевые лазеры «Пересвет» находятся на боевом дежурстве в пяти ракетных дивизиях РВСН. Они прикрывают передвижения стратегических ракетных комплексов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен