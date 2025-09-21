Россия попала в топ-3 стран по гендерному различию зарплат

По итогам прошлого года наибольший разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами среди стран «Большой двадцатки» (G20) наблюдается в Южной Корее, Индии и России, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические службы стран. Показатель РФ составил 30,36%.

Абсолютным «лидером» антирейтинга стала Южная Корея, где женщины зарабатывают на 32,5% меньше мужчин. На втором месте расположилась Индия с разницей в 30,41%.

Значительный гендерный разрыв в зарплатах (свыше 20%) также зафиксирован в Саудовской Аравии (28,2%), Турции (27,1%), Великобритании (26,8%), Аргентине (26,33%), Японии (26,27%), Италии (24,8%), Франции (23,7%) и Мексике (21,6%).

Более низкие, но все еще существенные показатели демонстрируют Бразилия (18,1%), США (17,3%), Индонезия (16,6%) и Германия (15,6%). Наименьший разрыв в зарплатах среди стран G20 отмечен в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).

Ранее стало известно, что доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников. Уточняется, что двумя годами ранее такой доход встречался почти вдвое реже, показатель составлял 17,4%.