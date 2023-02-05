Россия и Иран построят совместный завод по производству беспилотников WSJ: РФ и Иран хотят построить совместный завод по производству беспилотников

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Россия и Иран планируют построить завод на территории РФ по производству беспилотников, сообщает газета Wall Street Journal. Он может производить не менее шести тысяч беспилотников по иранским чертежам.

Отмечается, что в начале января в Москву вылетела делегация Ирана высокого уровня, чтобы посетить место для строительства такого предприятия и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.

Планируется также разработать более быстрый дрон, который создаст новые проблемы для противовоздушной обороны Украины.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что Иран поставляет беспилотники, которые используются на Украине. Он также подчеркнул, что нынешний режим в Иране очень опасен.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Причастность США к атаке допустил телеканал Al Arabiya, сославшись на осведомленные источники. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану.

Позже глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсетях заявил, что атака могла последовать из-за событий на Украине и предполагаемой помощи Тегерана Москве. После заявления Подоляка в МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко.