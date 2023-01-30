В США отвергли причастность к ударам по Ирану Представитель Пентагона Райдер: США непричастны к ударам по Ирану

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Патрик Райдер

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану. При этом комментировать ситуацию бригадный генерал ВВС США не стал, сообщает Reuters.

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, но отказался от дальнейших комментариев, — подчеркивается в публикации.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Причастность США к атаке допустил телеканал Al Arabiya, сославшись на осведомленные источники.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что неожиданный удар дронов по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был нанесен Израилем. Удар израильских беспилотников был осуществлен в попытках Израиля и США найти новые методы сдерживания амбициозного в военной и ядерной сфере Тегерана, пояснили в издании.