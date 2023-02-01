Нетаньяху заявил, что Иран причастен к производству беспилотников Нетаньяху утверждает, что Иран поставляет беспилотники для использования на Украине

Фото: Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что Иран поставляет беспилотники, которые используются на Украине. Он также подчеркнул, что нынешний режим в Иране — очень опасен.

Иран выступает против своих собственных людей. Факт в том, что они поставляют дроны, которые убивают невинных людей в сердце Европы, на Украине. Я думаю, что с них сняли маску и люди понимают, насколько опасен будет этот режим, если получит ядерное оружие, — заявил Нетаньяху

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Причастность США к атаке допустил телеканал Al Arabiya, сославшись на осведомленные источники. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что неожиданный удар дронов по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был нанесен Израилем. Удар израильских беспилотников был осуществлен в попытках Израиля и США найти новые методы сдерживания амбициозного в военной и ядерной сфере Тегерана, пояснили в издании.