В МИД Ирана вызвали украинского дипломата из-за слов Подоляка о дронах

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Михаил Подоляк

В Министерство иностранных дел Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко после слов советника президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане, сообщает Tasnim. Днем ранее Подоляк в Twitter предположил, что атака на военный объект Минобороны Ирана связана с конфликтом на Украине.

В продолжение заявления главы офиса президента Украины Михаила Подоляка и признания предполагаемого участия этой страны в атаке на объект Министерства обороны Ирана в Исфахане временный поверенный в делах Украины в Иране вызван в МИД для предоставления объяснений в связи с заявлением советника президента Украины, — сказано в сообщении агентства.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Причастность США к атаке допустил телеканал Al Arabiya, сославшись на осведомленные источники. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам по Ирану, но комментировать ситуацию подробнее не стал.

В МИД России осудили атаку беспилотников, заявив, что подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке.