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18 июля 2025 в 23:57

Беспилотник упал на линию электропередачи в Подмосковье

Сбитый в Дмитровском округе Подмосковья БПЛА упал на высоковольтную линию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Дмитровском городском округе Московской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, сообщил врио главы округа Михаил Шувалов в своем Telegram-канале. Уточняется, что сбитый дрон рухнул на высоковольтную линию.

Шувалова добавил, беспилотник упал в поле, вдали от жилых домов. Пострадавших нет, угрозы для населения отсутствуют. На месте уже работают экстренные службы. Отмечается, что в результате инцидента повреждена высоковольтная линия, однако энергетики оперативно устраняют неполадку.

Незадолго до этого московский градоначальник заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к столице РФ. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Ранее в подмосковном Сергиево-Посадском округе зафиксировали падение четырех дронов ВСУ. В результате атаки пострадали два человека. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, они были госпитализированы. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

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