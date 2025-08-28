Российский флот пополнился тремя военными кораблями В состав ВМФ России вошли корабли «Виктор Великий», «Ставрополь» и «Тайфун»

Состав Военно-морского флота России пополнили патрульный корабль «Виктор Великий», малый ракетный корабль «Ставрополь» и малый ракетный корабль «Тайфун», сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что в торжественной церемонии принимал участие главнокомандующий морским флотом, адмирал Александр Моисеев.

Сегодня корабельный состав Военно-морского флота пополнился тремя современными боевыми кораблями. Торжественная церемония состоялось под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, — сказано в сообщении.

В Министерстве обороны напомнили, что «Виктор Великий» и малые ракетные корабли «Ставрополь» и «Тайфун» построены на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Все корабли успешно завершили программу заводских ходовых и государственных испытаний.

Ранее подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые вместе патрулировали в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Отмечается, что российские военные использовали дизель-электрическую подлодку «Волхов».