День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:30

Российские и китайские подлодки впервые вместе патрулировали в Тихом океане

Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru

Подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые вместе патрулировали в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота в своем Telegram-канале. Отмечается, что российские военные использовали дизель-электрическую подлодку «Волхов».

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота и подводная лодка ВМС НОАК вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском море, — говорится в сообщении.

Как добавила пресс-служба, после отработки задач подлодки вернулись в места базирования. За время похода «Волхов» преодолел более двух тысяч морских миль.

Совместная группировка кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС Китая приступила к плановому патрулированию в АТР в начале августа. Совместные морские операции России и Китая в этом регионе проводятся ежегодно с 2021 года и стали важным элементом двустороннего военного сотрудничества.

Патрулирование началось сразу после завершения российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2025». Они проходили с 1 по 5 августа в акватории Японского моря.

Россия
Китай
ВМФ
подлодки
АТР
