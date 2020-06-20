Песков: российские власти не растеряются из-за второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/af8e2378-b2f5-11ea-8643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Произойдёт ли вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19, доподлинно неизвестно. Но если она всё-таки случится, российские власти встретят её во всеоружии, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, руководство страны знает, что делать, чтобы минимизировать последствия пандемии.

Главное, что есть готовность и есть понимание того, что если нас снова посетит такой повышенный уровень опасности с точки зрения эпидемии, то мы не будем в растерянности, — сказал Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Как ранее заявил президент Владимир Путин, вакцина от коронавируса может появиться в России в самое ближайшее время. Он подчеркнул, что отечественные лекарства — лучшие в мире. Незадолго до этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

Испытания проводятся совместными усилиями исследовательского центра и Минобороны. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил , что работа над препаратом идёт в штатном режиме.

На данный момент в России зафиксировано 576 952 случая заражения COVID-19. В стране скончались 8002 пациента, 334 592 человека выписаны из больниц.