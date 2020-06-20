Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

https://static.news.ru/photo/1c8b85c0-b2eb-11ea-a804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может появиться в России уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что отечественные лекарства — лучшие в мире, передаёт РИА Новости.

Будем надеяться, что в ближайшее время вакцина появится. <...> И, конечно, то, что у нас появились лекарственные препараты, на мой взгляд, <...> наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте, — сказал президент на встрече с медработниками.

Ранее руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, старт производства ожидается уже в сентябре. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

Испытания проводятся совместными усилиями исследовательского центра и Минобороны.

Ранее в Минздраве РФ заявили о старте клинических испытаний двух видов вакцин — в жидкой и лиофилизированной формах. Первые добровольцы получили препарат 18–19 июня. Тестирование проводят специалисты главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Как писал NEWS.ru, созданная в исследовательском центре тест-система позволила проанализировать на иммунитет к COVID-19 свыше четырёх тысяч образцов плазмы крови. Тестирование выявляет наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител и даёт возможность проводить качественное исследование плазмы переболевших. Та, в свою очередь, может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжёлыми формами коронавирусной инфекции.