Сроки запуска в производство вакцины от COVID-19 назвали в центре Гамалеи

https://static.news.ru/photo/3b9faae2-b2e4-11ea-a296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выпуск российской вакцины от коронавируса может стартовать уже осенью 2020 года. Об этом сообщил руководитель центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Испытания вакцины проводятся совместно Минобороны РФ и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Созданная специалистами НИЦ Гамалеи тест-система позволила проанализировать на иммунитет к COVID-19 свыше четырёх тысяч образцов плазмы крови. Тестирование выявляет наличие в крови человека нейтрализующие коронавирус антитела и даёт возможность проводить качественное исследование плазмы переболевших. Плазма может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжёлыми формами коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Уточняется, что испытания вакцины на безопасность, токсичность, иммуногенность, а также защитную эффективность на животных были проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны России.

Ранее в Минздраве РФ заявили о старте клинических испытаний двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получили препарат 18–19 июня. Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — проводятся в двух медучреждениях в Москве.

Обе вакцины разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В испытаниях принимают участие две группы добровольцев, по 38 человек в каждой. Одной группе испытателей будут вводить вакцину в форме раствора внутримышечно. Этим занимаются специалисты военного госпиталя им. Бурденко. В Сеченовском университете используют порошок для приготовления раствора, который также вводят внутримышечно.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что если на рынке появятся сразу несколько вакцин от коронавируса, это будет наиболее правильным решением.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом произвести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса, писал NEWS.ru.