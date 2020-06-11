Минздрав считает появление нескольких вакцин от COVID-19 лучшим вариантом

https://static.news.ru/photo/7a4bc204-ac12-11ea-84a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если на рынке появятся сразу несколько вакцин от коронавируса, то это будет наиболее правильным решением. Так считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Всегда это лучший вариант, когда на рынке появляется несколько вакцин. Поскольку вакцины изготавливаются на различных платформах, и разный тип вакцин, соответственно, для них существуют разные группы, в том числе и профиль безопасности, для кого может использоваться то или иное лекарство, — отметил министр в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

В мире COVID-19 заразились более 7,5 млн пациентов, 420,9 тысячи человек скончались. В России к этому дню выявлено 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 6532 человека не смогли справиться с опасным заболеванием. В Москве за прошедшие сутки тесты на COVID-19 дали положительный результат у 1436 жителей. Умерли за этот период 53 пациента. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразился 201 221 человек. Больше половины из них удалось победить болезнь. Для 3,1 тысячи коронавирусная инфекция закончилась летальным исходом.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в регионах.