Завершающая стадия испытаний вакцин от COVID-19 в США может начаться летом

https://static.news.ru/photo/1c4ae500-ab12-11ea-a7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США планируют начать завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса, сообщает Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в июле первой испытывать на людях начнут вакцину американской компании Moderna. В августе должно начаться испытание вакцины, разработанной совместно Оксфордским университетом и британской компанией AstraZeneca, а в сентябре — вакцины компании Johnson & Johnson.

Испытание каждого образца может охватить примерно по 30 тысяч человек. При этом директор Центра исследования вакцин при Национальном институте аллергологии и инфекционных заболеваний Джон Маскола заявил, что финальная стадия испытаний будет проходить в нескольких городах США.

Ранее NEWS.ru писал, что США обвинили Китай в попытке похищения наработок по вакцине от COVID-19. В Вашингтоне заявили, что КНР стоит за кибератаками, которым подвергаются американские учреждения, ведущие связанные с коронавирусом исследования.