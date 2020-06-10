Завершающая стадия испытаний вакцин от COVID-19 в США может начаться летом

В США планируют начать завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса, сообщает Wall Street Journal.
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Испытание каждого образца может охватить примерно по 30 тысяч человек. При этом директор Центра исследования вакцин при Национальном институте аллергологии и инфекционных заболеваний Джон Маскола заявил, что финальная стадия испытаний будет проходить в нескольких городах США.
Ранее NEWS.ru писал, что США обвинили Китай в попытке похищения наработок по вакцине от COVID-19. В Вашингтоне заявили, что КНР стоит за кибератаками, которым подвергаются американские учреждения, ведущие связанные с коронавирусом исследования.
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