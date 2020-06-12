Производство вакцины от коронавируса в России хотят начать в сентябре

https://static.news.ru/photo/6fca94b6-ad5e-11ea-97ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

ФГБУ «Институт Гамалеи» работает в сотрудничестве с 48-м институтом Минобороны. Период проведения клинических исследований — июнь–август 2020 года. Предполагаемый период государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, это сентябрь, — сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом произвести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 7,6 млн случаев заражения, свыше 425 тысяч человек умерли, более 3,6 млн выздоровели.



Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте США (2 048 986 человек), на втором Бразилия (828 810). С начала эпидемии в России выявлено 520 129 заболевших, более половины из них уже выздоровели, 6829 человек скончались, писал NEWS.ru.