ВОЗ: первая вакцина от COVID-19 может стать доступна осенью

https://static.news.ru/photo/8b28bb72-ab0e-11ea-a882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оксфордcкий университет совместно с итальянской компанией Irbm могут представить первую вакцину от COVID-19 уже этой осенью или зимой, сообщил советник министра здравоохранения Италии и представитель страны во Всемирной организации здравоохранения Вальтер Риччарди.

Если все пойдет хорошо, осенью-зимой у нас могут быть первые дозы вакцины, в том числе для итальянцев, — отметил представитель ВОЗ в эфире телеканала Rai3.

Он добавил, что европейские специалисты опережают коллег из США. Итальянско-британская вакцина находится в более продвинутой стадии. По его словам, никто не может дать точный прогноз о второй волне коронавируса, но это болезнь точно не исчезнет.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.

Изначально этот препарат был разработан для лечения ревматоидного артрита. Однако «Левилимаб» доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.