Россия приступает к клиническим испытаниям двух типов вакцин от COVID-19

В России стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы будут вакцинированы от COVID-19 уже 18–19 июня, сообщили в Минздраве РФ.
Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начато 17 июня. Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве, — сообщили ТАСС в ведомстве.
Обе вакцины разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В испытаниях принимают участие две группы добровольцев, по 38 человек каждая. Одной группе испытателей будут вводить вакцину в форме раствора внутримышечно. Этим займутся специалисты военного госпиталя им. Бурденко. В Сеченовском университете будет использоваться порошок для приготовления раствора, который также будут вводить внутримышечно.
Согласно реестру разрешений Минздрава, дата окончания испытаний — декабрь 2020 года.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Его разрабатывает ФГБУ «Институт Гамалеи» в сотрудничестве с 48-м институтом Минобороны.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что если на рынке появятся сразу несколько вакцин от коронавируса, это будет наиболее правильным решением.
В свою очередь Всемирная организация здравоохранения заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом произвести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса, писал NEWS.ru.