Россия приступает к клиническим испытаниям двух типов вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bb6ee94e-b074-11ea-b3e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

В России стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы будут вакцинированы от COVID-19 уже 18–19 июня, сообщили в Минздраве РФ.

Клиническое исследование вакцины против COVID-19 начато 17 июня. Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Обе вакцины разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В испытаниях принимают участие две группы добровольцев, по 38 человек каждая. Одной группе испытателей будут вводить вакцину в форме раствора внутримышечно. Этим займутся специалисты военного госпиталя им. Бурденко. В Сеченовском университете будет использоваться порошок для приготовления раствора, который также будут вводить внутримышечно.

Согласно реестру разрешений Минздрава, дата окончания испытаний — декабрь 2020 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Его разрабатывает ФГБУ «Институт Гамалеи» в сотрудничестве с 48-м институтом Минобороны.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что если на рынке появятся сразу несколько вакцин от коронавируса, это будет наиболее правильным решением.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом произвести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса, писал NEWS.ru.