Глава Минздрава сообщил о ходе испытаний российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2d172332-b2e0-11ea-bf2b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко 20 июня сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.

По его словам, работа над препаратом идёт в штатном режиме.

Испытания российской вакцины от коронавируса идут штатно, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек.

На данный момент коронавирусом в мире заразились свыше 8 млн человек. Более 460 тыс. стали жертвами пандемии. Свыше 4,2 млн пациентов с ранее диагностированным заражением выздоровели.

В России зафиксировано 576 952 случая заражения COVID-19. В стране скончались 8002 пациента, 334 592 человека выписаны из больниц по выздоровлении.

Как ранее передавал NEWS.ru, первые 18 добровольцев в госпитале Бурденко получили опытную вакцину против коронавируса 18 июня 2020 года. Побочных реакций или осложнений у них не наблюдается.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что выпуск российской вакцины ожидается в сентябре.