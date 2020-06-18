Опытную вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в России

https://static.news.ru/photo/23a39354-b14f-11ea-a03f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Первые 18 добровольцев в госпитале Бурденко получили опытную вакцину против коронавируса 18 июня 2020 года. Побочных реакций или осложнений у них не наблюдается, передают представители Минобороны РФ.

По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведён окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введён один компонент вакцины, ещё девяти — второй, — передаёт РИА Новости.

Ведомство отметило, что препарат ввели под наблюдением самых опытных специалистов.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом провести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса

Количество летальных исходов коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за последние сутки составило 182. За всё время пандемии жертвами болезни стали 7660 граждан.

За минувшие 24 часа медики выявили 7790 заражённых в 83 регионах, из них 2450 (31,5%) переносят недуг без клинических проявлений. Общее число пациентов составляет 561 091 в 85 субъектах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за последние сутки 9621 человек выздоровел. Всего число исцелившихся составило 313 963.

За прошедшие 24 часа в Москве выявили 1040 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших достигло 210 785. Также медики сообщили о смерти от COVID-19 ещё 49 человек в столице. Общее количество летальных исходов составляет 3483. Выздоровели за минувшие 24 часа 2046 пациентов больниц мегаполиса. За всё время пандемии — 130 431. В мире выявили 8 456 219 инфицированных, погибли 453 483 человека. 4 433 637 исцелились.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что африканские страны первыми получат разработанную Китаем вакцину от COVID-19. Это пообещал председатель КНР Си Цзиньпин.

К настоящему времени учёные Поднебесной испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на более чем 2500 добровольцах. Специалисты разработали одну рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины.

Вторая фаза испытаний должна завершиться к июлю, заверил заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь. Если эффективность и безопасность будут доказаны, только тогда вакцину можно будет допустить на рынок. Как сообщили в комитете по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC), к концу этого года или в начале следующего Китай может получить вакцину от COVID-19.