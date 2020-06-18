В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/200a8c72-b139-11ea-9ddf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России зафиксировано 7 790 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 561 091. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Инфекцией охвачены 85 регионов. Из вновь заболевших 2 450 случаев (31,5%) не имели клинических проявлений болезни.

Большинство новых случаев (1040) выявлено в Москве, 667 человек заразились в Московской области. В пятёрку лидеров антирейтинга вошли также Санкт-Петербург (231), Нижегородская (233) и Свердловская (231) области.

Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период жертвами COVID-19 стали 7 660 человек.

9 621 пациент выписан из больниц по выздоровлению. Всего количество вылечившихся составило 313 963.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наличие иммунитета к коронавирусной инфекции более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи. Об этом 16 июня заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.