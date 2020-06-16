Минздрав назвал условие для вымирания коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/6ea7824a-afef-11ea-a478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наличие иммунитета к коронавирусной инфекции более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи. Об этом 16 июня заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Популяционный иммунитет свыше 45%, а лучше, чтобы это приблизилось к 50-60%, уже гарантирует прерывание цепочки, — сообщил руководитель ведомства в эфире программы «Док Ток» на Первом канале.

Ранее Мурашко заявил, что популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, уже 650 тысяч человек в России протестированы на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела. В Москве таких граждан 17%.

С 27 мая точки забора крови на COVID-19 открылись в 30 поликлиниках столицы. Все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты этого теста показывают, переболел ли человек коронавирусной инфекцией и выработался ли у него к ней иммунитет или же он никогда вообще не сталкивался с COVID-19, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8 млн человек, свыше 436 тысяч умерли, более 3,8 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — 4 человека, при этом население африканского королевства чуть более 2 млн человек.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767 за последние сутки). Умерли 7284 человека (+193 за последние сутки). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 89. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874 за последние сутки), 3386 умерли (+52 за последние сутки).