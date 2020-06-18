В Москве коронавирусом заразились ещё 1040 человек

За прошедшие сутки в столице выявили 1040 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших достигло 210 785 человек.
Также врачи сообщили о смерти от COVID-19 ещё 49 человек. Общее количество летальных исходов составляет 3483.
Выздоровели за минувшие 24 часа 2046 пациентов московских больниц. За всё время пандемии — 130431.
За последние сутки в России зафиксировано 7 790 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране достигло 561 091. Инфекцией охвачены 85 регионов. Из вновь заболевших 2 450 случаев (31,5%) не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая. За весь период жертвами COVID-19 стали 7 660 человек.
Как писал NEWS.ru, российские прокуроры в период пандемии коронавируса выявили и пресекли 30,5 тысячи нарушений закона. Для их устранения внесено более 13 тысяч представлений, объявлено свыше 10 тысяч представлений и направлено в суды 6,1 тысячи исков.
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