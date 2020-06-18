В Москве коронавирусом заразились ещё 1040 человек

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За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавируса выписан 9621 пациент. Всего с начала пандемии выздоровели 313,9 тысячи человек.

Количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки составило 7790, а общее число заразившихся за время пандемии достигло 561 тысячи человек. Число летальных исходов увеличилось на 182. Всего жертвами инфекции в...