Более 30 тысяч нарушений закона пресечено в России за время пандемии

https://static.news.ru/photo/2eec6328-b134-11ea-aea7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российские прокуроры в период пандемии коронавируса выявили и пресекли 30,5 тысячи нарушений закона. Для их устранения внесено более 13 тысяч представлений, объявлено свыше 10 тысяч представлений и направлено в суды 6,1 тысячи исков.

По результатам принятых мер реагирования возбуждено и расследуется 73 уголовных дела, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 6,2 тысячи человек.

За время пандемии работники прокуратуры обеспечили перечисление медработникам стимулирующих выплат в сумме более 1 млрд рублей, защитили трудовые права свыше 100 тысяч граждан и добились погашения перед ними задолженностей по зарплате на 3 млрд рублей.

Кроме того, усилиями прокуроров были восстановлены права почти 10 тысяч граждан на получение поддержки от государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, генпрокурор Игорь Краснов заверил, что надзорное ведомство не допустит необоснованных увольнений или невыплат зарплат, которые российские работодатели обуславливают трудностями из-за пандемии. Он отметил, что текущая ситуация в этой области тщательно отслеживается и органы прокуратуры будут в обязательном порядке реагировать на все подобные случаи.