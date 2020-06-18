Более 30 тысяч нарушений закона пресечено в России за время пандемии

Российские прокуроры в период пандемии коронавируса выявили и пресекли 30,5 тысячи нарушений закона. Для их устранения внесено более 13 тысяч представлений, объявлено свыше 10 тысяч представлений и направлено в суды 6,1 тысячи исков.
По результатам принятых мер реагирования возбуждено и расследуется 73 уголовных дела, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 6,2 тысячи человек.
За время пандемии работники прокуратуры обеспечили перечисление медработникам стимулирующих выплат в сумме более 1 млрд рублей, защитили трудовые права свыше 100 тысяч граждан и добились погашения перед ними задолженностей по зарплате на 3 млрд рублей.
Кроме того, усилиями прокуроров были восстановлены права почти 10 тысяч граждан на получение поддержки от государства,
Как ранее писал NEWS.ru, генпрокурор Игорь Краснов заверил, что надзорное ведомство не допустит необоснованных увольнений или невыплат зарплат, которые российские работодатели обуславливают трудностями из-за пандемии. Он отметил, что текущая ситуация в этой области тщательно отслеживается и органы прокуратуры будут в обязательном порядке реагировать на все подобные случаи.
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