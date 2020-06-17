Генпрокурор РФ пообещал не допустить увольнений под предлогом пандемии

Органы прокуратуры будут в обязательном порядке реагировать на все случаи необоснованных увольнений или невыплат зарплат, которые российские работодатели обуславливают трудностями из-за пандемии коронавируса.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил об этом 17 июня, выступая с традиционным ежегодным докладом в Совете Федерации,
Совет Федерации ранее выдвинул инициативу внесения поправок в законодательство, которые создадут систему страхования работников в случае массовых увольнений при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также при эпидемиях опасных заболеваний. Соответствующий проект постановления Совфеда направлен на рассмотрение в кабмин.
Как передавал NEWS.ru, российские прокуроры смогли обеспечить в полном объёме выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными.
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