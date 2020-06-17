Генпрокурор РФ пообещал не допустить увольнений под предлогом пандемии

https://static.news.ru/photo/f24953b2-b080-11ea-aee0-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Органы прокуратуры будут в обязательном порядке реагировать на все случаи необоснованных увольнений или невыплат зарплат, которые российские работодатели обуславливают трудностями из-за пандемии коронавируса.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил об этом 17 июня, выступая с традиционным ежегодным докладом в Совете Федерации, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что текущая ситуация в этой области тщательно отслеживается надзорным ведомством, так как «введённый режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях просто для их увольнения».

Совет Федерации ранее выдвинул инициативу внесения поправок в законодательство, которые создадут систему страхования работников в случае массовых увольнений при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также при эпидемиях опасных заболеваний. Соответствующий проект постановления Совфеда направлен на рассмотрение в кабмин.

Как передавал NEWS.ru, российские прокуроры смогли обеспечить в полном объёме выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными.