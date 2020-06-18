Африка в числе первых получит китайскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d3fcf7d0-b128-11ea-beac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Cheng/XinHua/Global Look Press

Африканские страны первыми получат разработанную Китаем вакцину от COVID-19. Это пообещал председатель КНР Си Цзиньпин.

Мы обещаем, что, как только завершатся исследования и разработка китайской вакцины от COVID-19 и начнётся ее применение, африканские страны будут в числе первых, кто сможет получить от неё пользу, — цитирует его РИА Новости.

Китайский лидер принимает участие в Китайско-африканском чрезвычайном саммите, посвящённом вопросам борьбы с эпидемией COVID-19.

К настоящему времени китайские учёные испытали пять различных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 на более чем 2500 добровольцах. Специалисты разработали одну рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины.

Вторая фаза испытаний должна завершиться к июлю, заверил заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь. Если эффективность и безопасность будут доказаны, только тогда вакцину можно будет допустить на рынок. Как сообщили в комитете по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC), к концу этого года или в начале следующего Китай может получить вакцину от COVID-19.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что в России стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получат препарат уже 18–19 июня. Исследования двух форм вакцины — жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях Москвы.

Обе вакцины разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В испытаниях принимают участие две группы добровольцев, по 38 человек в каждой. Согласно реестру разрешений Минздрава, дата окончания испытаний — декабрь 2020 года.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом провести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса, писал NEWS.ru.