«Чувствуют себя нормально»: Минобороны рассказало об испытателях вакцины

Самочувствие добровольцев, которые 18 июня первыми получили российскую вакцину от коронавируса, не ухудшилось — они чувствуют себя нормально, сообщили в Минобороны РФ.
За участниками испытаний непрерывно наблюдают в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Участниками эксперимента стали 18 добровольцев.
Серьёзных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено, — цитирует ТАСС сообщение военного ведомства.
Представитель госпиталя Олег Чихляев добавил, что после получения первичных данных о безопасности, опытную вакцину получит вторая группа добровольцев.
Как писал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что промышленный выпуск российской вакцины может начаться в сентябре 2020 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возложила надежды на британо-итальянскую вакцину, которую планируют выпустить осенью.
Количество россиян с подтверждённым COVID-19 превысило 577 тысячу человек, проведено более 16,6 миллиона тестов. Общее число заражённых в мире приблизилось к 8,66 миллиона, погибли более 460 тысяч пациентов.
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