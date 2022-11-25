Роспотребнадзор дал советы покупателям в «черную пятницу»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роспотребнадзор дал советы покупателям, планирующим приобретать товары в интернете в «черную пятницу». В ведомстве, в частности, напомнили, что от интернет-покупок, за исключением лекарств, можно отказаться, продавец должен четко формулировать цену и условия акции, а также доставить товар вовремя, иначе покупатель может потребовать неустойку. Советы ведомства приводит РИА Новости.

В Роспотребнадзоре отметили, что заказ может получить не только сам покупатель, но и его родственник или знакомый, который предъявит данные о заказе. При этом в ведомстве призвали покупателей проверять цену на товар со скидкой у других продавцов. Слишком низкая цена может говорить о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Также стоит помнить о стоимости доставки — именно за счет очень дорогой доставки может быть достигнута большая скидка на сам товар. При этом сроки доставки следует оговаривать заранее, они должны быть четко согласованы с покупателем.

Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе. На сайте (в приложении) должно быть указано фирменное наименование (наименование) продавца, место его нахождения (адрес), режим работы, ОГРН для юрлиц, фамилия, имя, отчество (если имеется) и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей, — отметили в Роспотребнадзоре.

Также там призвали опасаться фишинговых сайтов и ресурсов, целью которых является сбор персональных данных и сведений о банковских картах и паролях.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов написал письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором предложил массово ввести устройства проверки цен по штрихкоду. По мнению парламентария, ценники в торговых залах часто размещаются недобросовестно и это приводит к массе трудностей.

Он добавил, что устройства проверки уже используются в некоторых магазинах, но в большинстве торговых точек такие сканеры отсутствуют. Парламентарий считает, что нововведение должно коснуться торговых точек, площадь которых составляет не менее 100 квадратных метров.