Путин рассказал, от чего зависит будущее «российской цивилизации»

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Президент РФ Владимир Путин считает, что для успешного развития в стране необходимо делать упор на высокие технологии. Россию он назвал «отдельной цивилизацией» с большим количеством традиций, культур и вероисповеданий.

Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие, — заявил президент в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Путин говорил о том, что малый бизнес прошёл путь от киосков и палаток до высокотехнологичного, появился научный и производственный малый бизнес.

Как писал NEWS.ru, Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем будет создан в МГУ им. Ломоносова до конца 2020 года. Согласно презентации ректора университета Виктора Садовничего, представленной на заседании учёного совета, его возглавит «К.В. Тихонова».