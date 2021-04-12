Путин призвал закрепить за РФ статус ведущей космической державы

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Россия должна поддержать свой статус одной из ведущих космических держав. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.

В новом XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, — цитирует его «Интерфакс».

Президент заявил, что намерен обсудить с участниками совещания вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности.

Проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой без преувеличения стратегической сфере, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит в Энгельсе Саратовской области музей на месте приземления первого космонавта Земли Юрия Гагарина и проведёт в режиме онлайн заседание по развитию космонавтики в России.

Как ранее писал NEWS.ru, британский астронавт Хелен Шарман оценила роль Юрия Гагарина в истории. По её словам, на какие бы планеты в будущем ни отправились космонавты, их достижения будут основываться на первом полёте Юрия Гагарина. Шарман напомнила, что Гагарин не имел представления, будет ли его подготовки достаточно или каковы его шансы на выживание.