17 августа 2025 в 08:00

Провал ВСУ на правом берегу Днепра: новости СВО на утро 17 августа

ВС РФ в зоне СВО

Французские наемники на Украине в субботу, 16 августа, понесли большие потери, российская армия поразила блиндажи и пункты управления в зоне СВО, а противник вновь попытался атаковать территорию РФ с применением дронов. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 16 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Российская армия ликвидировала группу наемников из Франции

На правом берегу Днепра в Херсонской области ликвидировали группу французских наемников, сообщил РИА Новости оператор ударного БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Хаба. По его словам, это были операторы БПЛА, и они явно собирались отрабатывать по позициям российских войск.

Мужчины, как отметил Хаба, были европейской внешности, но среди них были и темнокожие бойцы. У всех были заметны французские шевроны. В итоге «всех уничтожили, в течение часа где-то», сказал он.

Боец добавил, что ему и его расчету приходилось видеть на правом оккупированном берегу Херсонской области не только французских, но и грузинских боевиков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мирная жительница получила ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

Женщина получила ранения в результате удара украинского беспилотника по селу Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями грудной клетки и ног в больницу. Гладков добавил, что при атаке было также повреждено транспортное средство: у него выбиты стекла и посечен кузов.

ВСУ попытались атаковать Россию четырьмя дронами

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ в небе над Россией поздним вечером субботы, 16 августа. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что ПВО работала около получаса.

В ведомстве подчеркнули, что два беспилотных летательных аппарата сбили над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области. Еще один дрон был нейтрализован над территорией Орловской области.

«Молния» ударила по пункту управления дронами ВСУ

Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью БПЛА «Молния» уничтожил украинский пункт управления БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что личный состав также был ликвидирован.

Оператором разведывательного беспилотника был выявлен неоднократный запуск различных ударных дронов из одного из зданий, где украинские боевики соорудили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области, пояснили в ведомстве. После передачи координат было принято решение применить по цели ударный беспилотник самолетного типа «Молния». По противнику был нанесен сокрушительный удар, подчеркнули в МО.

В министерстве отметили, что российские военные ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав ВСУ в Херсонской области.

Военнослужащие расчета ударного БПЛА «Молния» в зоне СВО

ВС России разгромили блиндаж с бойцами ВСУ в ДНР

Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» 150-й гвардейской мотострелковой дивизии совместно с расчетами БПЛА Южной группировки войск при взаимодействии с операторами БПЛА уничтожили блиндаж с украинскими военными на Константиновском направлении в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что также была сожжена американская гаубица М119.

В МО уточнили, что блиндаж с бойцами ВСУ был найден в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР силами воздушной разведки. В результате нанесения огневого поражения он был уничтожен вместе с личным составом, констатировали в министерстве.

