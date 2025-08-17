Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 06:28

Российская «Молния» поразила группу ВСУ в зоне СВО

МО России: военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью БПЛА «Молния» уничтожил украинский пункт управления БПЛА, сообщило журналистам Минобороны России. Уточняется, что личный состав также был ликвидирован.

Оператором разведывательного беспилотника был выявлен неоднократный запуск различных ударных дронов из жилой постройки, где украинские боевики соорудили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области, — пояснили в ведомстве.

После передачи координат было принято решение применить по цели ударный беспилотник самолетного типа «Молния». По противнику был нанесен сокрушительный удар, подчеркнули в МО. В министерстве отметили, что российские военные ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав ВСУ в Херсонской области.

Ранее выяснилось, что в Сумской области мобилизованных военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады ВСУ отправляют на штурмы после минимальной подготовки, из-за чего их жизнь на фронте редко превышает 10 дней. По словам источников, такой подход практикуется не только в этом подразделении, но и в других украинских частях.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что командование ВСУ в Сумской области делает ставку на штурмовые подразделения и Силы специальных операций. По его информации, десантные части Украины на данном направлении уже потеряли боеспособность.

ВСУ
ВС РФ
военные
БПЛА
