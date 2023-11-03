Потеря интереса: почему Пугачева тайно и стыдливо вернулась в Россию? Как россияне могут наказать Аллу Борисовну: бойкот для нее равносилен смерти

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачева

Помощница певицы Аллы Пугачевой подтвердила информацию о том, что артистка приехала в Россию. Но теплый прием певице никто не обеспечил. У въезда в замок в деревне Грязь ее встретила только охрана. Что заставило некогда любимую артистку всей России возвращаться в страну тайно и стыдливо?

Алла Борисовна вряд ли хотела, чтобы о ее приезде кто-либо узнал. Для этого она, предположительно, прибыла в РФ через пограничный переход в Псковской области (на границе с Латвией и Эстонией). Своего мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Примадонна с собой не взяла.

Несмотря на высокий уровень конспирации, спрятаться от журналистов бывшей народной любимице не удалось. Ее приезд все равно заметили.

К слову, пограничный переход в Псковской области — любимый пункт пропуска всех топ-релокантов. Журналистка Ксения Собчак, покинувшая РФ 26 октября, тоже вернулась на родину 6 ноября через переход в Псковской области.

Встречающих не было

Пугачевой тайное возвращение на родину наверняка далось не просто. Алла Борисовна привыкла к толпам фанатов, громкой музыке и фанфарам. Но эту поездку она запомнит надолго: кроме своей охраны, она оказалась никому не нужна. На видео рядом с замком Пугачевой в деревне Грязь были только охранники и несколько журналистов. А вот фанаты Аллы Борисовны проигнорировали ее возвращение.

Возможная причина в том, что из-за отъезда из России у Пугачевой почти не осталось поклонников. Если ее и обсуждают сейчас, то только с ненавистью, задаваясь вопросом, зачем она приехала, если бросила РФ в тяжелый момент?

Алла Борисовна переоценила свои возможности. Она думала, что является суперзвездой планетарного масштаба. Но фактически ее фанатская база состоит из тех людей, которые слушали ее 20–30 лет назад. Им уже в среднем по 50 лет, и Пугачеву сейчас они вряд ли слушают. Особенно после отъезда из России.

А новых фанатов артистка никогда не обретет, поскольку молодежи она не нужна. Окончательный закат карьеры Пугачевой не за горами. Она чувствует, как поменялось отношение к ней, поэтому и так стыдливо вернулась в страну.

Но, возможно, эта поездка вразумит Пугачеву. Она заметит резкий спад народной любви и поймет, что зря уехала из РФ. Ведь релокация привела к тому, что из звезды она превратилась в ненужного артиста. Накапливаемая десятилетиями популярность быстро сменилась игнорированием.

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Почему Пугачева вернулась тайно

Возможная причина, по которой Пугачева вернулась в Россию тайно и стыдливо, заключается в том, что она оказалась зажата меж двух огней. Если на Западе узнают, что артистка приехала в страну, то на нее могут наложить санкции. К тому же от певицы отвернутся украинские фанаты, которые любят Пугачеву потому, что та не поддерживает Россию.

С другой стороны, поведением артистки недовольны жители РФ. Пугачеву не любят из-за отъезда из России в 2022 году и негативных высказываний в адрес родины. Людей раздражает, что Пугачева всю жизнь кормилась с их денег, а при малейших трудностях уехала. Да еще и не одергивает Галкина, когда тот снимает мерзкие видео с оскорблениями России. В связи с этим Пугачева могла опасаться, что россияне придут к ней под дом. Поэтому, возможно, и не стала афишировать свой приезд.

Но если россияне действительно хотят наказать Пугачеву, то нужно не проявлять агрессию в ее адрес. Нужно ее просто полностью игнорировать. Не увидев толп фанатов под окнами, фанфар и громкой музыки, Алла Борисовна уже поняла, что никому в РФ не нужна. Но этого недостаточно, чтобы наказать артистку за отъезд. Можно пойти дальше.

Если Пугачева приехала лишь на время, то нужно дать ей спокойно уехать обратно за границу. Но если планирует остаться жить в России, то устроить бойкот: не ходить на ее концерты. Если мероприятия никто не будет посещать, это ударит по Пугачевой не только финансово, но и морально. Она поймет, что популярность утрачена насовсем. Для музыканта такого масштаба потеря фанатов равносильна смерти.

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