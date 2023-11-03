Российский шоумен не исключил развода Галкина и Пугачевой Шоумен Барецкий: Пугачева и Галкин находятся на грани развода

Российский шоумен Стас Барецкий предположил в разговоре с NEWS.ru, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) находятся на грани развода. По словам собеседника, у него с Примадонной «хорошие отношения, более личные».

У меня с Аллой Борисовной хорошие отношения. Я надеюсь на наши личные отношения, что она разведется с Галкиным и останется со мной. Мы это особо не афишируем. У меня большие планы на Аллу Борисовну. Много зависит от нее, конечно. Ну, я надеюсь на это, они уже на грани развода, — добавил Барецкий.

Ранее Барецкий заявил NEWS.ru, что Пугачева вернулась в РФ, чтобы «жить до конца дней» в особняке в подмосковной деревне Грязь. По словам собеседника, исполнительница просит его отменить сделку по покупке замка. Барецкий не исключил, что пойдет навстречу Примадонне, если та вернет залог в 250 млн рублей.

Накануне Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, как люксовый автомобиль с Пугачевой въезжает через ворота на территорию ее подмосковного замка в деревне Грязь. На кадрах видно, как охранник в маске открывает высокие ворота, туда въезжает машина в которой, предположительно, находится артистка, после чего ворота сразу же закрываются.