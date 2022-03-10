Песков назвал условие окончания кризиса в отношениях России и Запада

Кризис вокруг Украины и в отношениях РФ с Западом закончится, когда будут выполнены требования России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что Москвой были сформулированы конкретные требования, которые переданы украинским властям, и они обсуждают их с Евросоюзом и США.

Условия, выдвинутые Россией, включают в себя нерасширение НАТО на восток, а также требования в адрес Украины «перестать убивать своих людей в Донбассе и пойти на реализацию минских договорённостей».

Будем надеяться... Вот это и надо сделать. Тогда всё закончится, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине. Реагировать на новые санкции со стороны стран G7 следует по мере их поступления, сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с введёнными в отношении Москвы санкциями, заявив, что их долгосрочность может оказаться под вопросом. Он предположил, что со временем ограничения могут быть отменены.