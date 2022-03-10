Песков заявил, что США ещё долго будут вводить санкции против РФ

Санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, реагировать на новые санкции со стороны стран G7 следует по мере их поступления.

Они могут продолжать вот эти санкционные устремления ещё долго. Собственно, они продолжали это много-много десятилетий уже. И продолжали бы это в условиях специальной операции на Украине или без таковой, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден должен объявить до конца дня о новых мерах противодействия России. Они станут ответом на военную операцию РФ на Украине.

Американский лидер выступит с предложением закончить «нормальные торговые отношения» с Россией. Также он намеревается повысить тарифы на российский импорт.

В свою очередь глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Евросоюз будет принимать все необходимые меры и использовать дополнительные инструменты, чтобы добиться разрушения российской экономики. Он подчеркнул, что власти страны уже предложили закрыть европейские гавани для российских судов. Кроме этого, можно наложить ряд ограничений на олигархов из РФ.