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Байден объявит о новых мерах против России в связи с ситуацией на Украине

07:20, 11 марта 2022
Байден объявит о новых мерах против России в связи с ситуацией на Украине Джо Байден Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент США Джо Байден должен объявить в пятницу, 11 марта, о новых мерах противодействия России. Они станут ответом на военную операцию на Украине, сообщил Белый дом. Пометка об этом появилась в расписании американского лидера, пишут РИА Новости.

В 10.15 (18.15 мск) президент объявит о действиях по дальнейшему привлечению России к ответственности, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что американский лидер выступит с предложением закончить «нормальные торговые отношения» с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Также он намеревается повысить тарифы на российский импорт.

Накануне палата представителей Конгресса США одобрила запрет на импорт из России нефти и энергоносителей. Президент Джо Байден заявил, что данный шаг принесёт негативные последствия для самих Штатов, однако Белый дом готов пойти на него. По его словам, цены на бензин в стране будут расти в любом случае из-за санкций, а Вашингтон будет бороться с этим.

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