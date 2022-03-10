Байден объявит о новых мерах против России в связи с ситуацией на Украине

Президент США Джо Байден должен объявить в пятницу, 11 марта, о новых мерах противодействия России. Они станут ответом на военную операцию на Украине, сообщил Белый дом. Пометка об этом появилась в расписании американского лидера, пишут РИА Новости.

В 10.15 (18.15 мск) президент объявит о действиях по дальнейшему привлечению России к ответственности, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что американский лидер выступит с предложением закончить «нормальные торговые отношения» с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Также он намеревается повысить тарифы на российский импорт.

Накануне палата представителей Конгресса США одобрила запрет на импорт из России нефти и энергоносителей. Президент Джо Байден заявил, что данный шаг принесёт негативные последствия для самих Штатов, однако Белый дом готов пойти на него. По его словам, цены на бензин в стране будут расти в любом случае из-за санкций, а Вашингтон будет бороться с этим.