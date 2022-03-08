Байден высказался о последствиях запрета импорта нефти из России для США

Президент США Джо Байден высказался о последствиях запрета импорта топлива из России для американцев. По его словам, такие действия Вашингтона принесут негативные последствия и для самих Соединённых Штатов, сказал он во время своего выступления.

Тем не менее Белый дом готов пойти на этот шаг. Байден подчеркнул, что цены на бензин в любом случае продолжат расти из-за санкций, однако власти государства будут с этим бороться. В частности, президент страны призвал частный сектор не взвинчивать стоимость топлива. По его словам, со спекулянтами будут бороться.

8 марта Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Он также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

Также стало известно, что цены на бензин на заправках в Соединённых Штатах достигли исторического максимума. Отмечается, что стоимость топлива преодолела отметку в $4,17 за галлон (3,785 литра). Предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был зафиксирован в 2008 году.

Ранее сообщалось, что ряд зарубежных нефтяных компаний уже отказались вести бизнес в России. Об этом заявили британские BP и Shell, а также австралийские нефтяные концерны Viva Energy и Ampol.