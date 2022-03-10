Конгрессмены США одобрили запрет импорта российских энергоресурсов

В Палате представителей Конгресса США прошло голосование по законопроекту, предусматривающему запрет на импорт в страну российской нефти и энергоносителей. Документ поддержали 414 конгрессменов, против проголосовали только 17, сообщает РИА Новости.

Законопроект также содержит инициативу о пересмотре торговых уступок России и приостановке её членства во Всемирной торговой организации (ВТО).

Минфин США установил срок окончания завершения сделок по импорту российских энергоресурсов до 22 апреля. При этом разрешается импорт в страну энергоносителей нероссийского происхождения, которые следуют транзитом по территории РФ или вывозятся из неё.

Президент США Джо Байден заявил, что данный шаг принесёт негативные последствия для самих Штатов, однако Белый дом готов пойти на него. По его словам, цены на бензин будут расти в любом случае из-за санкций, а Вашингтон будет бороться с этим.

Издание The Hill ранее опубликовало статью, в которой отмечается, что США смогут пережить прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка нанесёт им огромный финансовый ущерб. Российские энергоресурсы составляли свыше 8% всего американского импорта нефти и нефтепродуктов, отказ от них повлечёт значительное повышение цен, пока они не будут заменены поставками энергоносителей откуда-то ещё.