The Hill: отказ от российской нефти грозит США огромным финансовым ущербом

США смогут пережить прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка нанесёт им огромный финансовый ущерб. Российские энергоресурсы составляли свыше 8% от всего американского импорта нефти и нефтепродуктов, отказ от них повлечёт значительное повышение цен, пока они не будут заменены поставками энергоносителей откуда-то ещё, говорится в статье, опубликованной изданием The Hill.

Отмечается, что импорт российской нефти в США мог бы быть заменён поставками из стран ОПЕК. Однако они пока не собираются наращивать добычу нефти и принимать решение о её экспорте в США.

Полагаю, команда Байдена уже звонит в Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны. Но имеющиеся у американцев дипломатические рычаги воздействия на них ограничены, и они проявляют очень мало желания поддаваться нажиму Байдена и США, — сказал изданию директор Института государственной политики Payne Institute Морган Базилиан.

Он также назвал «глубоко ошибочными» представления о том, что отказ от импорта российской нефти будет способствовать энергетической независимости Америки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что запрет импорта топлива из России приведёт к негативным последствиям и для самих Штатов, однако Вашингтон готов пойти на такой шаг. Цены на бензин в любом случае продолжат расти из-за санкций, но власти будут с этим бороться.