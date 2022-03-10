Reuters: Байден предложит закончить «нормальную торговлю» с РФ

Президент США Джо Байден в пятницу, 11 марта, предложит закончить «нормальные торговые отношения» с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Также он намеревается повысить тарифы на российский импорт, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

До этого главы профильных комитетов обеих палат конгресса США сообщили, что согласовали процедуру запрета на закупку у России энергоносителей. Это касается и приостановки «нормальных торговых отношений» с РФ и Белоруссией.

Законопроект будет включать предоставление американскому президенту Джо Байдену права повышать тарифы на импорт российской и белорусской продукции, а при выполнении определённых условий восстановить «нормальные торговые отношения» с обеими странами.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что рекордная за последние 40 лет в США инфляция связана с антироссийскими санкциями. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. Глава государства отметил, что, несмотря на рост цен в стране, РФ «платит больше».