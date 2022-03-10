Байден назвал антироссийские санкции причиной рекордной инфляции в США

Американский президент Джо Байден заявил, что рекордная за последние 40 лет в США инфляция связана с антироссийскими санкциями, говорится в сообщении на сайте Белого дома. Глава государства отметил, что, несмотря на рост цен в стране, РФ «платит больше».

Сегодняшний отчёт об инфляции напоминает, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи начинают ощущать последствия роста цен. Большой вклад в инфляцию в этом месяце внёс рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на действия президента РФ Владимира Путина, — говорится в сообщении.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что Россия не виновата в росте цен на энергоресурсы в западных странах.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила запрет на импорт из России нефти и энергоносителей. Президент Джо Байден заявил, что данный шаг принесёт негативные последствия для самих Штатов, однако Белый дом готов пойти на него. По его словам, цены на бензин в стране будут расти в любом случае из-за санкций, а Вашингтон будет бороться с этим.