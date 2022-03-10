Путин назвал причину роста цен на энергоресурсы на Западе

↵Россия не виновата в росте цен на энергоресурсы в западных странах, заявил на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что к повышению стоимости приводят собственные просчёты Запада.

Цены там растут, но не по нашей вине — это результат их собственных просчётов, нечего на нас сваливать, — сказал Путин.

В качестве примера президент привёл ситуацию в США, объявившими о запрете импорта российской нефти на свой рынок. Он отметил, что поставки нефти из РФ в Америку ничтожно малы и составляют всего 3%. Однако цены там растут и инфляция высокая.

Мы здесь абсолютно ни при чём, — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила запрет на импорт из России нефти и энергоносителей. Президент Джо Байден заявил, что данный шаг принесёт негативные последствия для самих Штатов, однако Белый дом готов пойти на него. По его словам, цены на бензин в стране будут расти в любом случае из-за санкций, а Вашингтон будет бороться с этим.