МИД Испании: ЕС сделает всё для экономического коллапса России

Евросоюз будет принимать все необходимые меры и использовать дополнительные инструменты, чтобы добиться разрушения российской экономики, заявил в интервью телекомпании Television Espanola глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он подчеркнул, что власти страны уже предложили закрыть европейские гавани для российских судов, кроме этого, ещё можно наложить ряд ограничений на российских олигархов.

Евросоюз примет все меры, чтобы добиться экономического коллапса России. Ещё есть место для дальнейшего отключения российской экономики от европейской, а значит, и от глобальной экономики, — сказал министр.

При этом он напомнил, что в энергетической сфере Европа должна быть максимально осторожной, поскольку нет желания, чтобы от этого противостояния пострадали обычные граждане. Также Альбарес заявил, что тема создания бесполётной зоны над Украиной не рассматривается.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта в России из-за введённых в отношении страны санкций.

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до уровня «B». Это означает, что есть существенный риск дефолта, но сохраняется ограниченный запас прочности, финансовые обязательства выполняются. По мнению экспертов Fitch, жёсткость международных санкций в ответ на военную спецоперацию на Украине повысила угрозы для макрофинансовой стабильности страны.